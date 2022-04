आर्यन खान ड्रग्स केस की वजह से प्रभाकर सेल को नहीं मिल रहा था कोई काम, वकील का दावा

क्रूज ड्रग्स मामले के मुख्य गवाह प्रभाकर सेल की मौत हो गई। उनके वकील तुषार खंडारे ने बताया कि शुक्रवार को दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हुई है। इस मामले में उसने कई सनसनीखेज खुलासे किए थे।

लाइव हिन्दुस्तान,मुंबई Shrilata Sat, 02 Apr 2022 06:26 PM

