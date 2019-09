तेलुगू कॉमेडियन वेणु माधव का निधन, साउथ फिल्म इंडस्ट्री में छाई शोक की लहर

तेलुगू फिल्म जगत के मशहूर कॉमेडियन वेणु माधव (Venu Madhav) का निधन हो गया है। उनके परिवार और डॉक्टर्स ने इस खबर की पुष्टि की है। वेणु ने आज दोपहर 12:20 बजे अंतिम सांस ली है। वेणु लंबे समय से बीमार चल रहे थे।

वेणु की हालत गंभीर बंनी हुई थी जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वेणु को लीवर और किडनी संबंधित तकलीफ थी जिसके बाद उन्हें 24 सितंबर, को सिकंदराबाद के कॉर्पोरेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। वेणु माधव की सेहत को लेकर न सिर्फ उनका परिवार बल्कि उनके फैंस भी काफी परेशान थे जिसके बाद ये दुखद खबर सामने आई है।

तेलुगू फिल्म जगत के नामचीन पीआर वामसी काका ने ट्विटर पर इस खबर को शेयर करते हुए वेणु को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा कि एक्टर वेणु माधव का आज 12 बजकर 20 मिनट पर निधन हो गया। भगवन उनकी आत्मा को शांति दे।

Actor Venu Madhav Passed away today at 12.20 pm. Both the family members and doctors confirmed it. May his Soul Rest in Peace. #RIPVenuMadhav pic.twitter.com/iPvG5ICLsx