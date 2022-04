लॉकअप: शॉर्ट स्कर्ट में 'बिजली' बनकर नाचीं पूनम पांडे, पायल रोहतगी ने दिया तगड़ा कॉम्पटीशन

Lock Upp Update: वीडियो में पायल रोहातगी और पूनम पांडे को इस गाने पर किलर परफॉर्मेंस करते हुए देखा जा सकता है। जेलर करण कुंद्रा दोनों की आई एनर्जी परफॉर्मेंस को जज करते दिखाई पड़ रहे हैं।

टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Puneet Parashar Mon, 18 Apr 2022 04:54 PM

