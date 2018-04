SHOCKING: कठुआ रेप केस पर अमिताभ के बयान से भड़कीं पूजा भट्ट, तो लोगों ने ऐसे किया ट्रोल

कुछ वक्त पहले ही बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने कठुआ रेप केस पर बयान दिया था। जिसमें उन्होंने कठुआ और उन्नाव रेप मामले को डरावना बताया था और ये भी कहा कि उन्हें इस मामले पर बोलने से भी घिन आती है। लेकिन पूजा भट्ट को उनका ये बयान सही नहीं लगा तभी तो उन्होंने अमिताभ को सोशल मीडिया पर खरी-खोटी सुना दी। लेकिन इससे पहले कि बिग बी पूजा को कोई जवाब देते फैंस ने ही पूजा को ट्रोल कर दिया।

I can’t help being reminded of a film called #Pink . Can our images on screen please be reflected in reality? 🙏 https://t.co/JHnc8PLDXY

क्या कहा था पूजा ने...

पूजा भट्ट ने अपने ट्वीट में लिखा था- "मैं पिंक जैसी फिल्म की याद दिलाने में मदद नहीं कर सकती। क्या सिल्वर स्क्रीन पर दिखने वाली इमेज को रियलिटी में नहीं लाया जा सकता।" हालांकि, बिग बी तरफ से तो इस कमेंट पर कोई रिएक्शन नहीं आया। लेकिन उनके फैंस ने पूजा को जरूर ट्रोल कर दिया।

A ‘recovering’ alcoholic & proud of it!In a country where people don’t even acknowledge they have a drinking problem,let alone discuss it I am grateful to stand away from the crowd that considers holding your frailties to light shameful. #485dayssober 😃🙏 pic.twitter.com/xDDFW0rD2j