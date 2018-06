यूजर के इस कमेंट से बौखला गईं पूजा भट्ट, बेटी का बचाव करने सामने आए महेश भट्ट

अमेरिकन टीवी शो क्वांटिको हिंदुओं को आतंकवादी दिखाए जाने के बाद से विवादों में बना हुआ है। सोशल मीडिया पर प्रियंका चोपड़ा की लगातार आलोचना हो रही है। हालांकि विवाद के तूल पकड़ने के बाद मेकर्स और प्रियंका दोनों ने माफी मांग ली थी लेकिन मामले पर अभी तक कोई असर नहीं पड़ रहा है। अब इस विवाद में एक्ट्रेस पूजा भट्ट भी शामिल हो गई हैं। पूजा ने प्रियंका को सपोर्ट करते हुए ट्रोलर्स की क्लास लगाई है लेकिन ट्रोलर्स के एक कमेंट के बाद वह अपना आपा खो बैठी। मामला बिगड़ता देखे फिल्म डाईरेक्टर महेश भट्ट अपनी बेटी पूजा का सपोर्ट करने के लिए सामने आए।

बता दें, क्वांटिको में हिंदू आतंकवाद से जुड़ा दृश्य सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस सीन को लेकर प्रियंका चोपड़ा को काफी ट्रोल किया जा रहा है लेकिन इन सीन को लेकर प्रियंका चोपड़ा माफी भी मांग चुकी हैं। प्रियंका के माफी के बाद भी यह मामला शांत नहीं हुआ तब पूजा भट्ट प्रियंका बचाव में उतरी।

When Priyanka Chopra makes a mark for herself Internationally we claim her achievements as our own & then threaten to ban her films & make her apologise for a work of fiction that has been created by someone else. Can we please attempt to be larger than that?