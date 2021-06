जूही चावला के सपोर्ट में आईं पूजा बेदी-ट्वीट कर पूछा- क्या 5जी केस में पब्लिसिटी स्टंट कहना सही है?

भारत में 5G नेटवर्क पर बैन लगाने के खिलाफ जूही चावला की याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है। कोर्ट ने इस याचिका को ख़ारिज करने के साथ साथ जूही चावला पर 20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। फैसले में कोर्ट का कहना था ऐसा लगाता है कि जूही चावला ने यह याचिका पब्लिसिटी के लिए दायर की है। अब जूही चावला के सपोर्ट में पूजा बेदी आई हैं। उन्होंने अपने हालिया ट्वीट में अपने फैंस से पूछा कि क्या जूही चावला के 5जी मामले को पब्लिसिटी स्टंट कहना सही है?

पूजा बेदी का यह ट्वीट वायरल

पूजा बेदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'ये देखते हुए कि जूही चावला कई सालों से ईएमएफ और सेलफोन के टॉवर्स से निकलने वाले रेडिएशन के खिलाफ खड़ी हैं, आपको लगता है कि दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा उनकी याचिका खारिज करना सही है। वो भी ये कहते हुए कि ये पब्लिसिटी है। क्या एक सेलिब्रिटी पब्लिसिटी स्टंट के नाम पर कुछ भी कर सकता है?

Given that @iam_juhi has stood up against EMF and cellphone towers for years and years.. do u think it's fair that the #DelhiHighCourt dismissed her case against #5ginindia on grounds of "publicity"?

Can a celebrity EVER do anything without it being considered a publicity stunt?