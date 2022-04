ऑस्कर में थप्पड़ कांड के बाद विल स्मिथ को लेने आ गई थी पुलिस लेकिन क्रिस रॉक बोले...

आस्कर्स (Oscars) में इस साल विल स्मिथ (Will Smith) का थप्पड़ सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। सेरिमनी प्रोड्यूसर ने बताया कि पुलिस (Police) उनको लेने आ गई थी लेकिन क्रिस रॉक (Chris Rock) ने रोक दिया।

टीम, लाइव हिंदुस्तान,मुंबई Kajal Sharma Fri, 01 Apr 2022 10:21 AM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.