कार्तिक ने PM मोदी के साथ क्लिक की 'Backfie', मिला ये मजेदार जवाब

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी(PM Narendra Modi) ने शनिवार को मुंबई स्थित नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा का उद्धाटन किया। बॉलीवुड और टीवी के कई स्टार्स इस इवेंट में नजर आए। इस दौरान सभी ने पीएम मोदी के साथ सेल्फी क्लिक कराई, लेकिन कार्तिक आर्यन, करण जौहर और इम्तियाज अली ने बैकफी क्लिक कराई। दरअसल, इस फोटो में पीएम मोदी की बैक नजर आ रही है इसलिए उन्होंने इसे बैकफी कहा। कार्तिक ने फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'आदरणीय प्रधानमंत्रीजी के साथ लूजर्स की बैकफी'

— Kartik Aaryan (@TheAaryanKartik) January 19, 2019

कार्तिक की फोटो पर रिप्लाई करते हुए पीएम मोदी ने लिखा, लूजर्स नहीं रॉकस्टार्स। जब हम मिले तब सेल्फी नहीं हो पाई, लेकिन अगली बार किसी मौके पर जरूर होगी।

Not losers but Rockstars!



No selfie Jab We Met but there will always be another occasion. :) https://t.co/1Ud7D5jIvd

— Narendra Modi (@narendramodi) January 20, 2019

बता दें कि इस ओकेशन पर पीएम मोदी ने कई स्टार्स के साथ तस्वीरें क्लिक कर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं।

पीएम से मुलाकात के बाद कपिल ने लिखी थी ये बात...

कॉमेडी के किंग कपिल शर्मा(Kapil Sharma) भी इस दौरान मौजूद थे और उन्होंने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के साथ फोटो शेयर कर अपनी दिल की बात लिखी। कपिल ने फोटो शेयर कर लिखा, 'आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपसे मिलकर अच्छा लगा और देश और फिल्म इंडस्ट्री की प्रगति को लेकर आपसे हमें अच्छे विचार जानने को मिले। मैं यही कहना चाहूंगा कि आपके पास भी बेहतरीन सेंस ऑफ ह्यूमर है।'

Respected pm Sh @narendramodi ji,it was nice meeting u n great knowing ur inspiring ideas and progressive views about our film industry and our nation. N sir I must say u have a great sense of humor too! regards 🙏 pic.twitter.com/2fDpGC2qwh

पीएम ने फिल्म स्टार्स से पूछा- How's the josh

उद्घाटन समारोह के दौरान आशा भोसले, एआर रहमान, जीतेंद्र, रणधीर कपूर, आमिर खान के साथ अन्य स्टार्स भी मौजूद रहे। लेकिन इस दौरान सबसे दिलचस्प था पीएम मोदी का ये डायलॉग जिसे सुनकर सभी हंसे। दरअसल, जब पीएम मोदी वहां मौजूद सभी लोगों से बात कर रहे थे तभी वो बीच में कहते हैं, 'हाउ इज द जोश' फिर सभी कहते हैं 'हाई सर'।