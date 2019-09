'कुली नंबर 1' की टीम के इस काम से खुश हुए PM मोदी, ट्वीट कर कुछ ऐेसे की तारीफ

फिल्म 'कुली नंबर 1' के स्टार कास्ट और क्रू मेंबर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्लास्टिक के खिलाफ मुहिम का सपोर्ट करते हुए फिल्म सेट को प्लास्टिक मुक्त कर दिया है। फिल्म मेकर्स टीम ने एक खास घोषणा करते हुए बताया था कि फिल्म की टीम प्लास्टिक फ्री हो गई और स्टील की बॉटल्स का इस्तेमाल पानी पीने के लिए करेगी। टीम की इस पहल से खुश होकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिल्म की टीम की सराहना की।

पीएम मोदी ने वरुण धवन के एक पोस्ट का जवाब देते हुए लिखा, '#CoolieNo1 की टीम द्वारा शानदार इशारा। फिल्मी दुनिया को सिंगल यूज प्लास्टिक से भारत को मुक्त कराने में योगदान के लिए शुभकामनाएं।

Superb gesture by the team of #CoolieNo1 ! Happy to see the film world contributing towards freeing India from single use plastic. https://t.co/bPXFgHz2I4

आपको बता दें कि वरुण ने इससे पहले एक ट्वीट करके इस बात की जानकारी अपने फैंस के साथ शेयर की थी। वरुण द्वारा ने एक फोटो भी शेयर किया था,जिसमें सारा अली खान-निर्देशक डेविड धवन और टीम के सभी लोग दिख रहे थे। उन्होंने फोटो के साथ कैप्शन में लिखा था कि एक प्लास्टिक-मुक्त राष्ट्र होना हमारे प्रधानमंत्री द्वारा की गई महान पहल है, और आवश्यकता है कि हम सभी छोटे बदलाव करें। #CoolieNo1 के सेट पर हम अब केवल स्टील की बोतलों का उपयोग करेंगे। इस पहल के साथ, 'कुली नंबर 1' पहली प्लास्टिक-मुक्त बॉलीवुड फिल्म बन गई है। दिलचस्प बात यह है कि टीम ने यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर दिए भाषण के कुछ दिनों बाद लिया गया था। अब इस फिल्म टीम की हर तरफ तारीफ हो रही है।

Being a plastic-free nation is the need of the hour and great intiative taken by our prime minister and we can all do this by making small changes. The sets of #CoolieNo1 will now only use steel bottles. @PMOIndia pic.twitter.com/T5PWc4peRX