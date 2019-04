PM मोदी ने सनी देओल के साथ फोटो शेयर कर लिखा ये जबरदस्त डायलॉग

अभिनेता सनी देओल बॉलीवुड में धमाल मचाने के बाद राजनीति में अपना कमाल दिखाने के लिए तैयार हैं। भाजपा में शामिल होने के बाद सनी, पीएम नरेंद्र मोदी से मिले। पीएम ने इस मुलाकात की फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'सनी देओल में जो बात मुझे बहुत अच्छी लगी वो है उनकी विनम्रता और भारत के प्रति उनका गहरा जुनून। उनसे आज मिलकर बहुत अच्छा लगा। हिन्दुस्तान जिंदाबाद था, है, और रहेगा!'।

What struck me about @iamsunnydeol is his humility and deep passion for a better India.



Happy to have met him today. We are all rooting for his victory in Gurdaspur!



We both agree- हिन्दुस्तान जिंदाबाद था, है, और रहेगा! pic.twitter.com/o4tcvITy2e