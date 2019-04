CONFIRM: 5 अप्रैल को नहीं रिलीज होगी 'पीएम नरेंद्र मोदी', फिल्म निर्माता ने दी जानकारी

फिल्म 'पीएम नरेंद्र मोदी' (PM Narendra Modi) बॉयोपिक को लेकर लगातार मुसीबतें बढ़ रही है। एक तरफ जहां कई राजनीतिक दल इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं तो दूसरी तरफ फिल्म के रिलीजिंग को लेकर फिल्म को कई बार हाईकोर्ट के चक्कर काटने पढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी लेकिन अदालत ने फिल्म को हरी झंडी दिखाई। पहले यह फिल्म 5 अप्रैल को बड़े पर्दे पर रिलीज होने जा रही थी लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के लिए एक SPL दायर की गई है।

5 अप्रैल को नहीं रिलीज होगी PM नरेंद्र मोदी की बायोपिक, जानिए वजह!

इसके बाद फिल्म के निर्माता संदीप सिंह ने ट्वीट कर कहा 'यह तय है कि हमारी फिल्म 'पीएम नरेंद्र मोदी' 5 अप्रैल को प्रदर्शित नहीं होगी। जल्द अगली जानकारी देंगे।'

This is to confirm, our film 'PM Narendra Modi' is not releasing on 5th April. Will update soon.