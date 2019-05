PM Narendra Modi: फिल्म ने 1 हफ्ते में कमा लिए इतने करोड़

फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के बाद 24 मई को रिलीज हुई थी। फिल्म की शुरुआत हालांकि काफी कम हुई थी। लेकिन अब भी फिल्म थोड़ी-थोड़ी कमाई कर ही रही है। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने फिल्म की अब तक की कमाई की जानकारी शेयर की है। तरण की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने 1 हफ्ते में 19.21 करोड़ की कमाई कर ली है।

#PMNarendraModi remained steady on weekdays, after decent trending over the weekend... Has another weekend to collect, before #Bharat arrives... Fri 2.88 cr, Sat 3.76 cr, Sun 5.12 cr, Mon 2.41 cr, Tue 2.02 cr, Wed 1.71 cr, Thu 1.31 cr. Total: ₹ 19.21 cr. India biz.