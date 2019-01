राकेश रोशन को कैंसर होने पर PM मोदी ने किया ट्वीट, ऋतिक ने दिया ये अपडेट

ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) के पिता और डायरेक्टर राकेश रोशन(Rakesh Roshan) गले के कैंसर से जूझ रहे हैं। इस बात की जानकारी खुद ऋतिक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए दी है। ऋतिक ने ट्विटर पर अपने पिता के नाम एक मैसेज लिखा जिसमें उन्होंने बताया कि उनके पिता राकेश रोशन की सर्जरी होने वाली है। ऋतिक के इस पोस्ट के बाद फैन्स से लेकर बॉलीवुड स्टार्स तक सभी उनकी सेहत के लिए दुआ कर रहे हैं। वहीं पीएम मोदी ने भी राकेश रोशन की अच्छी सेहत के लिए दुआ की है।

पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, 'डियर ऋतिक, श्री राकेश रोशन जी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। वे फाइटर हैं। मुझे भरोसा है कि वे साहस के साथ इस चुनौती का सामना करेंगे।'

Dear Hrithik, praying for the good health of Shri Rakesh Roshan Ji. He is a fighter and I am sure he will face this challenge with utmost courage. @RakeshRoshan_N https://t.co/Z0IaYSS4A4

पीएम मोदी के इस ट्वीट पर ऋतिक ने कमेंट कर लिखा, 'थैंक्यू सर...आपकी शुभकामनाओं के लिए। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि डॉक्टरों के अनुसार पिता की सर्जरी अच्छे से हुई है।'

Thank you Sir for your concern and good wishes. I am very happy to inform that according to the doctors his surgery has gone off well. 🙏🏻 https://t.co/BS42lCy0Kn