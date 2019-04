PM Modi Akshay Kumar Interview: ट्विंकल खन्ना के ट्वीट पर पीएम मोदी ने अक्षय कुमार को दिया ये जवाब

बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का पर्सनल लाइफ बेस्ड इंटरव्यू लिया। इस दौरान अक्षय कुमार और प्रधानमंत्री के बीच बेहद मजेदार और गैर राजनीतिक बातचीत हुई। पीएम मोदी ने अपनी जिंदगी से जुड़े कई पहलुओं पर चर्चा की और कई किस्से साझा किए।

इस दौरान अक्षय ने पीएम मोदी से सवाल किया कि क्या आप सोशल मीडिया पर एक्टिव तो रहते हैं, क्या देखते हैं कि आपके बारे में क्या लिखा जा रहा है? पीएम ने जवाब दिया कि मैं सोशल मीडिया जरूर देखता हूं इससे मुझे बाहर क्या चल रहा है इसकी जानकारी मिलती है। मैं आपका भी और टविंकल खन्ना जी का भी ट्विटर देखता हूं और जिस तरह वो मुझ पर गुस्सा निकालती हैं तो मैं समझता हूं की इससे आपके परिवार में बहुत शांति रहती होगी।

आपका मन करता है कि मां आपके साथ घर पर रहें? जानिए पीएम मोदी का जवाब

अक्षय ने जब पीएम से सवाल किया कि क्या फिल्म देखते हैं? कौन सी फिल्म आखिरी देखी? तो उन्होंने कहा- जब सीएम था तब अमिताभ बच्चन के साथ पा फिल्म देखी। सीएम था तभी अनुपम जी के साथ A Wednesday देखी। पीएम बनने के बाद कोई फिल्म नहीं देखी। मैंने आपकी टॉयलेट एक प्रेम कथा नाम की आपकी फिल्म देखने के लिए लोगों को कहा था, क्योंकि वो एक सामाजिक मुद्दे पर बनी फिल्म थी। मैं देख नहीं पाया। हमारे देश में बीमारी सबसे बड़ा मुद्दा है और उससे बचने के दो ही तरीके हैं स्वच्छता और फिटनेस। इस फिल्म की कई लोगों से तारीफ भी सुनी थी।

रिटायरमेंट से लेकर गुस्से के सवाल पर पीएम नरेंद्र मोदी ने अक्षय कुमार को दिए ये जवाब

आपको बता दें कि अक्षय ने कुछ दिनों पहले एक ट्वीट किया था कि वह कुछ ऐसा करने जा रहे हैं, जो ‘पहले कभी नहीं’ किया। जिसके बाद उनके भाजपा में शामिल होने के कयास लगने लगे थे। अक्षय ने ‘टॉयलेट-एक प्रेम कथा’ और ‘पैडमैन’ जैसी सामाजिक मुद्दों वाली फिल्मों में काम किया है। 51 वर्षीय अभिनेता ने अपने टि्वटर अकाउंट पर लिखा था कि प्रधानमंत्री से उनकी यह गपशप इस चुनावी समय में ‘राहत’ होगी।

Getting into an unknown and uncharted territory today. Doing something I have never done before. Excited and nervous both. Stay tuned for updates.