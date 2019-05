सलमान खान की फिल्म भारत के टाइटल को लेकर शुरू हुई नई बहस, दिल्ली हाईकोर्ट में दर्ज हुई याचिका

सलमान खान (Salman Khan) आजकल अपनी अपकमिंग फिल्म 'भारत' (Bharat) के प्रमोशन में काफी बिजी चल रहे हैं। सलमान खान की यह फिल्म 5 जून को बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है,लेकिन इसी बीच फिल्म के टाइटल को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है। खबरों की माने तो दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) में फिल्म के खिलाफ याचिका दायर की गई। याचिका में फिल्म के नाम को लेकर आपात्ति जताई गई। याचिकाकर्ता का कहना 'भारत' नाम से लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं। याचिका के अनुसार फिल्म का नाम एम्ब्लेम्स एंड नेम्स एक्ट के सेक्शन 3 का उल्लंघन करता है।

एएनआई की एक रिपोर्टे के अनुसार, याचिकाकर्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट से अपील की है कि फिल्म का नाम बदला जाना चाहिए। याचिकाकर्ता का कहना है कि सलमान की फिल्म का नाम सेक्शन 3 प्रतीक और नाम के (अनुचित उपयोग की रोकथाम) अधिनियम का उल्लंघन है। इस अधिनियम के अनुसार 'भारत' शब्द का उपयोग प्रोफेशनल और कॉमर्शियल उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता है। अब देखना होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले के बारे में क्या कहता है।

A PIL was moved in Delhi HC, today, against Salman Khan's upcoming movie 'Bharat'. The petition says that the title of the film is in violation of Section-3 of Emblems & Names Act ( Prevention of Improper Use). according to which word 'Bharat' can't be used for commercial purpose pic.twitter.com/p3DRc4sIfg