Zomato Controversy: पायल रोहतगी-गौहर खान-स्वरा भास्कर से लेकर इन बॉलीवुड स्टार्स का भड़का गुस्सा, किया ये ट्वीट

आजकल ऐक्ट्रेस पायल रोहतगी अपने ट्वीट्स और अपने बोल्ड बयानों की वजह से खबरों में बनीं हैं। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा एक्टिव रहने वाली पायह रोहतगी ने जोमैटो विवाद को लेकर एक ट्वीट किया है।

एक्ट्रेस पायल रोहतगी ने जोमैटो के एक डिलीवरी बॉय का पुराना वीडियो शेयर किया है इसमे वो ऑर्डर से खाना खाते नजर आ रहा है। इस वीडियो के साथ पायल ने लिखा, ‘सेक्युलर हिंदू धोबी के कु… ना घर का ना घाट का। ग्राहक जूठा खाना खाने को तैयार है क्योंकि ये खाना एक सेक्युलर आउटलेट से है।

Secular Hindu - Is like Dhobi ka Ku.... Na Ghar Ka Na Ghat Ka 🤣🤣🤣 He is desperate to eat #Jhoota khana as it is from #Secular outlet 🤪 #ZomatoUninstalled #PayalRohatgi pic.twitter.com/xqDEmGwL92 — PAYAL ROHATGI & Team- Bhagwan Ram Bhakts (@Payal_Rohatgi) August 1, 2019

एक और ट्वीट में पायल ने लिखा- अमन की आशा वाले आ गए। जिसको फ्री में PR करवाना है वो सेक्युलरिज्म का नारा लगाए परंतु ग्राहक तो नहीं मिलेंगे अब हिंदुस्तान में हिन्दु विरोध करके आपको।

आपको बता दें कि इस मामले में पायल से पहले स्वरा भास्कर एक्ट्रेस गौहर खान और ऋचा चड्ढा ने अपने विचार शेयर किए। स्वरा ने इस मामले पर ट्वीट करते हुए लिखा कि इससे मुझे उम्मीद की किरण दिखाई दी कि अभी भी इस तरह की हिम्मत बाकी है।

एक्ट्रेस गौहर खान ने लिखा कि 'आप पर हमें गर्व है। इसके बाद मैं आपकी गोल्ड मेंबर बनने जा रही हूं। ढेर सारा प्यार और आदर।'

Proud of u @ZomatoIN ! I’m so proud that I use ur amazing service oh so often ! Gonna become a gold member NOW !!! Love n respect !! Only if morons had real faith ! They would know to embrace n love ! #keepItUpZomato https://t.co/y3HM8hcDtL — Gauahar Khan (@GAUAHAR_KHAN) July 31, 2019

ऋचा चड्ढा ने ट्वीट किया कि 'ज्यादा नफरत नहीं करते, एसिडिटी हो जाती है। ठंड रखो, जो खाना है, खा लो। अनाउंस क्यों करते हो। ट्विटर पर थाली चम्मच लेकर शोर ही मचता है। असल में थाली चम्मच नहीं मिलता खाना खाने के लिए दोस्त।'

ज़्यादा नफ़रत नहीं करते, acidity हो जाती है। ठंड रख, जो खाना है, खा ले! Announce क्यू करता है , Twitter पे थाली चम्मच ले के शोर ही मचता है, असल में थाली चम्मच नहीं मिलता खाना खाने के लिए दोस्त। ❤️ pic.twitter.com/x3P5VFn3l2 — TheRichaChadha (@RichaChadha) July 31, 2019

जानिए क्या है मामला---

ऑनलाइन खाना सर्विस कंपनी जोमैटो के एक कस्टमर ने डिलिवरी ब्वॉय से खाना लेने से इनकार कर दिया क्योंकि वो हिन्दू नहीं था। कस्टमर ने ट्विटर पर इसकी शिकायत जोमैटो से की। कंपनी ने जवाब में कहा कि खाने कोई धर्म नहीं होता, खाना खुद एक धर्म है।

यहां पढ़ें खबर...

