केरल की बाढ़ त्रासदी पर इस एक्ट्रेस ने किए शर्मनाक ट्वीट्स, पढ़कर आ जाएगा गुस्सा

केरल में बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए लोग दिल खोलकर आगे आ रहे हैं। वहीं बॉलीवुड की एक्ट्रेस पायल रोहतगी ने केरल में भयंकर बाढ़ त्रासदी को शर्मनाक कमेंट किए हैं। जिसे लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है। यूजर्स पायल के इस कमेंट के बेहद नाराज हो गए हैं। पायल रोहतागी के इस भद्दे कमेंट को पढ़ कर आपको भी गुस्सा आ सकता है। पायल ने केरल में आई भयंकर बाढ़ को गौहत्या से जोड़कर ट्वीट किया है।

#cowslaughter is NOT banned in #kerala. Dear Kerala people and politicians of Kerala, not good to hurt the sentiments of #Hindus. If u openly do that, sorry to sound but God also openly does it.. God is one ☝️ but u can’t hurt religious faith like this🙏 pic.twitter.com/eqBwM7F15G

ऐसे ट्वीट के लिए उनकी आलोचना की जा रही है। पायल ने एक नहीं बल्कि कई सारे ट्वीट किए हैं। जिसमें एक्ट्रेस ने केरल में आई इस प्राकृतिक आपदा के पीछे के कारण को गौहत्या को बताया है। और बाढ़ पीड़ितों के लिए आपत्तिजनक कॉमेंट किए हैं।

अपने एक ट्वीट में एक्ट्रेस ने लिखा है कि ''केरल में गौहत्या को बैन नहीं किया गया था। प्यारे केरलवासियों और राजनेताओं, हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाना सही नहीं है। अगर आप ये सब खुलेआम करते हो तो शायद आपको बुरा लगे। लेकिन भगवान ने आप पर आपदा बरसाई है। भगवान एक है। लेकिन आप किसी की धार्मिक भावनाओं को ऐसे आहत नहीं कर सकते।

ALL views are taken into consideration based on the success/failure graph 🤨 of the humanbeing. Beta #karma is #karma. It won’t spare a #hindu or a #muslim. But YES u all hurt 😔 a certain sentiment openly then talk about belittling me 🙄 #Respect the #faith of ALL religions 🙏 pic.twitter.com/KWJY8m5mPs

इसके बाद पायल ने कई ऐसे ट्वीट किए हैं जिसपर यूजर्स इसे आपत्तिजनक बताते हुए उन्हें ट्रोल किया है। लेकिन पायल अपने बयानों पर टिकीं रही और आगे फिर पोस्ट करते हुए लिखा कि 'सफलता और असफलता के आधार पर इंसान की हर कथनी-करनी को आंका जाता है। बेटा कर्म, कर्म होता है। चाहे हिंदू हो या फिर मुसलमान, यह किसी को भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन हां आप लोगों ने समाज के एक वर्ग को काफी दुख पहुंचाया है।'

When A grade actors bring #religion in a #rape of a Indian girl it is OK and nationwide news 🤨 But if I (Ms PayalRohatgi) bring #religion (my beliefs) in the flood like situation of #kerala I am considered uneducated & called names due to my career graph. Slow claps🙀 #Hypocrisy pic.twitter.com/kwAkBMX751

पायल के इस ट्वीट के बाद मानों सोशल मीडिया पर भूचाल आ गया हो। एक तरफ जहां उन्हें ट्रोलर उन्हें ट्रोल कर रहे थे वहीं दूसरी तरफ एक्ट्रेस एक के बाद विवादित पोस्ट करती रहीं।

पायल रोहतगी के इस ट्वीट पर भड़के यूजर्स ने कहा बुरा-भला

She herself is no more than a cow brother. Look at her brains!!

Those who are blaming her that she is doing this for some Bollywood career and popularity, get a life guys!!

She is doing just to gain some right wing followers so that she could earn through SM influencing. Bollywood me ise kaun puchta hai ab!! 😂😂😂

Madam beef is also not banned in Goa, to next flood Goa main aayega kya?

God se puch ke batana.