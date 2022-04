Lock Upp: इन 7 कंट्रोवर्शियल कैदियों ने बढ़ाई कंगना रनौत के शो की रौनक, इन 3 में से ही कोई बनेगा विनर

Controversial Contestants of Lock Upp: कंगना रनौत के शो लॉक अप में कंटेस्टेंट्स आए दिन खूब विवाद करते हैं। मुनव्वर फारूकी से लेकर पायल रोहतगी समेत कई लोगों का नाम हमेशा सुर्खियों में ही छाया रहता है।

इस खबर को सुनें