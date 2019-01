41 साल बाद बन रहा है संजीव कुमार की इस फिल्म का रीमेक 

अभिनेता कार्तिक आर्यन, अभिनेत्री भूमि पेडनेकर और अनन्या पांडे फिल्म 'पति पत्नी और वो' में नजर आएंगे, जो साल 1978 में आई बी.आर. चोपड़ा की इसी नाम की फिल्म का रीमेक है। प्रोडक्शन हाउस टी-सीरीज और बीआर स्टूडियोज ने हाल ही साझा किया कि वे कई फिल्मों पर डील करने के लिए साथ आ रहे हैं। दोनों की साझेदारी में बनी पहली फिल्म 'पति पत्नी और वो' होगी।

फिल्म में कार्तिक पहली बार भूमि और अनन्या के साथ नजर आएंगे। निर्माता भूषण कुमार, जूनो चोपड़ा और अभय चोपड़ा, जिन्होंने 'भूतनाथ रिटर्न्स' का निर्माण किया था, वे फिर से इस फिल्म के लिए साथ आने को लेकर खुश हैं। फिल्म का निर्देशन मुदस्सर अजीज करेंगे।

टी-सीरीज के भूषण कुमार ने एक बयान में कहा, “हमने कुछ सालों पहले जब 'भूतनाथ रिटर्न्स' पर काम किया था तो बीआर स्टूडियोज के साथ हमारा बेहतरीन तालमेल हो गया। हम उनके साथ 'पति पत्नी और वो' का निमार्ण करने को लेकर बेहद खुश हैं।”

फिल्म की शूटिंग फरवरी में शुरू होगी। इसके अलावा कार्तिक आर्यन की फिल्म 'लुका छिपी' आने वाली है, जो 1 मार्च को रिलीज होगी। चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे पुनीत मल्होत्रा की फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' से डेब्‍यू कर रही हैं। यह फिल्म भी इसी साल रिलीज होगी।

