दुबई में दिखेगा शाहरुख खान-दीपिका पादुकोण का स्वैग, बुर्ज खलीफा पर दिखाया जाएगा पठान का ट्रेलर

Pathaan trailer to be showcased on Burj Khalifa: फिल्म पठान (Pathaan) से शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) करीब 4 साल बाद कमबैक कर रहे हैं। फिल्म के ट्रेलर और गाने एक ओर जहां सुपरहिट हो चुके हैं तो दूसरी ओर विवाद भी खूब देखने को मिल रहा है, जो बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच एक ऐसी न्यूज सामने आई है जिससे शाहरुख के फैन्स खुश हो जाएंगे। किंग खान, दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) और जॉन अब्राहम (John Abraham) स्टारर पठान का ट्रेलर बुर्ज खलीफा (Burj Khalifa) पर दिखाया जाएगा।

दुबई में पठान का जश्न...

इंटरनेशनल डिस्ट्रिब्यूशन के वाइस प्रेसिडेंट नेल्सन डिसूजा ने कहा, 'पठान, जल्दी ही रिलीज होने वाली मोस्ट अवेटिड फिल्मों में से एक है,ऐसे में हमारे लिए सबसे जरूरी यह है कि इसे दर्शकों के सामने भव्य तरीके से पेश किया जाए। हमे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि शाहरुख खान और पठान का जश्न दुबई मनाएगा। पठान का ट्रेलर बुर्ज खलीफा पर दिखाया जाएगा।' इस न्यूज के सामने आने से शाहरुख खान के फैन्स काफी एक्साइटिड हैं।'

शाहरुख की जबरदस्त फैन फॉलोइंग

शाहरुख खान इस वक्त इंटरनेशनल टी-20 लीग की वजह से दुबई में ही हैं। सोशल मीडिया पर शाहरुख खान के कई फोटोज और वीडियोज वायरल हो रहे हैं, जहां वो पठान का पूरे स्वैग के साथ प्रमोशन करते नजर आ रहे हैं। बता दें कि जब फिल्म का ट्रेलर बुर्ज खलीफा पर दिखाया जाएगा तो शाहरुख मौजूद रहेंगे। गौरतलब है कि यूएई में शाहरुख खान की काफी फैन फॉलोइंग है।

विवाद भी और एक्साइटमेंट भी...

गौरतलब है कि शाहरुख खान की फिल्म पठान के लिए एक ओर जहां फैन्स काफी एक्साइटिड हैं तो दूसरी ओर फिल्म के गाने बेशरम रंग गाने के बाद से काफी विवाद देखने को मिल रहा है। शाहरुख खान या मेकर्स की ओर से विवाद पर अभी तक कोई भी रिएक्शन नहीं दिया गया है। ट्रेड एनालिस्ट्स को उम्मीद है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर सकती है। बता दें कि पठान के बाद शाहरुख खान, डंकी और जवान में भी नजर आएंगे।