Pathaan: रिलीज से पहले ही शाहरुख खान की पठान ने रचा इतिहास, गेटी गैलेक्सी थिएटर में पहली बार होगा ये काम

Pathaan becomes first ever to be screened at 9 am at Gaiety Galaxy: बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान (Shah Rukh Khan), दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) और जॉन अब्राहम (John Abraham) की अपकमिंग फिल्म पठान (Pathaan) खूब चर्चा में बनी हुई है। फिल्म की विदेश में एडवांस बुकिंग ताबड़तोड़ हो रही है, वहीं इंडिया में भी 20 जनवरी से एडवांस बुकिंग शुरू हो जाएगी। इस बीच एक ऐसी खबर सामने आई है, जिससे फैन्स जरूर एक्साइटिड हो जाएंगे। पठान ने रिलीज से पहले ही एक और इतिहास रच दिया है, जिसका सीधा कनेक्शन गेटी गैलेक्सी (Gaiety Galaxy) थिएटर से है।

सुबह 9 बजे होगा पहला शो

तरण आदर्श ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए इस बात की जानकारी दी है कि शाहरुख खान- दीपिका पादुकोण की पठान ने रिलीज पहले से ही इतिहास रच दिया है। तरण आदर्श के पोस्ट के मुताबिक मुंबई के बांद्रा स्थित गेटी गैलेक्सी थिएटर में पहली बार सुबह 9 बजे का शो आयोजित किया जाएगा। शाहरुख के फैन क्लब्स ने थिएटर बुक किया है और पठान का ग्रैंड रिलीज किया जाएगा। पोस्ट के मुताबिक गेटी गैलेक्सी की शुरुआत 1972 में हुई थी और आज तक कभी पहला शो 9 बजे का नहीं हुआ।



20 जनवरी से एडवांस बुकिंग

शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम स्टारर फिल्म पठान के लिए एक फैन्स काफी एक्साइटिड हैं और इसकी एडवांस बुकिंग 20 जनवरी से शुरू हो जाएगी। फैन्स एक ओर जहां उत्साहित हैं तो दूसरी ओर फिल्म के गाने बेशरम रंग गाने के बाद से काफी विवाद देखने को मिल रहा है। शाहरुख खान या मेकर्स की ओर से विवाद पर अभी तक कोई भी रिएक्शन नहीं दिया गया है। ट्रेड एनालिस्ट्स को उम्मीद है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर सकती है।

25 जनवरी को रिलीज होगी पठान

शाहरुख खान फिल्म पठान से कमबैक कर रहे हैं। पठान, 25 जनवरी 2023 में रिलीज होगी। फिल्म में जॉन अब्राहम और दीपिका पादुकोण भी मुख्य किरदार में नजर आएंगे। इसके अलावा शाहरुख खान ने राजकुमार हिरानी के साथ फिल्म डंकी का भी आधिकारिक ऐलान कर दिया है। फिल्म में शाहरुख खान की जोड़ी तापसी पन्नू के साथ बनी है। फिल्म 22 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। इन दोनों फिल्मों के अलावा शाहरुख, निर्देशक एटली के साथ भी फिल्म जवान में नजर आएंगे। कुछ ही वक्त पहले फिल्म का एक टीजर रिलीज हुआ था, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया था। शाहरुख खान की जवान, 2 जून 2023 को हिंदी के साथ ही तमिल, तेलुगू, मलयालम और कन्नड़ में रिलीज होगी।