'शहजादा' और 'एंट- मैन 3' का पड़ा 'पठान' पर असर! 24वें दिन सबसे कम रहा शाहरुख की फिल्म का कलेक्शन

Pathaan Box office Collection Amid Shehzada and Ant Man 3: अभिनेता शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की फिल्म 500 करोड़ क्लब में शामिल हो गई है और बाहुबली 2 (Baahubali 2) को मात देने के बेहद नजदीक है। बीते दिन सिनेमाघरों में कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan)की शहजादा (Shehzada) और हॉलीवुड फिल्म 'एंट मैन एंड द वास्प:क्वांटमेनिया' (Ant-Man and the Wasp: Quantumania) ने भी दस्तक दी। इन दोनों फिल्मों की रिलीज का पठान के कलेक्शन पर असर पड़ा है और शाहरुख की फिल्म ने अभी तक की सबसे कम कमाई 24वें दिन की है। जानें कलेक्शन....

करीब ढाई करोड़ रुपये रही 24वें दिन की कमाई

शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम स्टारर फिल्म पठान ने 23 दिनों में वर्ल्डवाइड 976 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। वहीं 505.85 करोड़ रुपये के नेट इंडियन कलेक्शन के साथ सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है। पठान की 24वें दिन की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट सामने आ गई है और फिल्म का कलेक्शन अभी तक का सबसे कम रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने 24वें दिन सिर्फ 2.50 करोड़ का कलेक्शन किया है। वैसे ये आंकड़ा बुरा नहीं है, लेकिन बीते 24 दिनों में सबसे निचला है। इसके साथ ही पठान का कुल कलेक्शन करीब 508.35 करोड़ रुपये हो गया है।

पहला दिन: 57 करोड़ रुपये

दूसरा दिन: 70.50 करोड़ रुपये

तीसरा दिन: 39.25 करोड़ रुपये

चौथा दिन: 53.25 करोड़ रुपये

पांचवा दिन: 60.75 करोड़ रुपये

6वां दिन: 26.50 करोड़ रुपये

7वां दिन: 21 करोड़ रुपये

8वां दिन: 18.25 करोड़ रुपये

9वां दिन: 15.65 करोड़ रुपये

10वां दिन: 14 करोड़ रुपये

11वां दिन: 23.25 करोड़ रुपये

12वां दिन: 28.50 करोड़ रुपये

13वां दिन: 8.55 करोड़ रुपये

14वां दिन: 7.75 करोड़ रुपये

15वां दिन: 6.75 करोड़ रुपये

16वां दिन: 5.95 करोड़ रुपये

17वां दिन: 5.90 करोड़ रुपये

18वां दिन: 11.25 करोड़ रुपये

19वां दिन: 13 करोड़ रुपये

20वां दिन: 4.20 करोड़ रुपये

21वां दिन: 5.61 करोड़ रुपये

22वां दिन: 3.60 करोड़ रुपये

23वां दिन: 3.40 करोड़ रुपये

24वां दिन: 2.50 करोड़ रुपये (अर्ली ट्रेंड)

शहजादा और एंट मैन 3 कि कितनी रही कमाई

बीते दिन पठान के कलेक्शन कम होने की एक बड़ी वजह एंट मैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया और शहजादा हैं। इन दोनों ही फिल्मों का दर्शकों को इंतजार था और ऐसे में इन्हें प्यार भी मिला है। कार्तिक आर्यन की शहजादा ने पहले दिन करीब 6-7 करोड़ का कलेक्शन किया है। वहीं एंट मैन 3 का कलेक्शन करीब 8.75-9.25 करोड़ रुपये के बीच रहा है। वहीं इनके अलावा थिएटर्स में में धनुष की साउथ फिल्म वाथी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, शाहिद कपूर की जब वी मेट और रणबीर कपूर की तमाशा भी चल रही है।

जवान में बिजी हुए शाहरुख खान

एक ओर जहां पठान ने इतिहास रचा है तो दूसरी ओर जवान का शूट भी शुरू हो गया है। पठान के बाद शाहरुख खान, फिल्म डंकी और जवान में नजर आएंगे। राजकुमार हिरानी की फिल्म डंकी में शाहरुख खान की जोड़ी तापसी पन्नू के साथ बनी है। फिल्म 22 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। इन दोनों फिल्मों के अलावा शाहरुख, निर्देशक एटली के साथ भी फिल्म जवान में नजर आएंगे।जिससे हाल ही में शाहरुख का लुक लीक हो गया है और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। शाहरुख खान की जवान, 2 जून 2023 को हिंदी के साथ ही तमिल, तेलुगू, मलयालम और कन्नड़ में रिलीज होगी।