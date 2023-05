Pathaan Bangladesh Day 1: 'पठान' को बांग्लादेश में मिली धमाकेदार ओपनिंग, पहले ही दिन किया इतना बिजनेस

ऐप पर पढ़ें

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म 'पठान' दुनिया भर में अपना जलवा दिखाने के बाद अब बांग्लादेश में भी तहलका मचा रही है। यह YRF की उन फिल्मों में शुमार हो गई है जिन्हें 1971 के बाद से लेकर अभी तक बांग्लादेश में रिलीज किया गया है। सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बनी इस फिल्म को 12 मई को बांग्लादेश में रिलीज किया गया था और इसने ओपनिंग डे पर ही 25 लाख बांग्लादेशी टका कमाकर धमाकेदार शुरुआत की। इस मुद्रा को भारतीय रुपये के हिसाब से देखें तो यह एक दिन में 19 लाख 12 हजार रुपये का बिजनेस है।

सिर्फ 41 थिएटर्स से कर डाली इतना कमाई

बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म को सिर्फ 41 सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। उस हिसाब से यह कमाई काबिल-ए-तारीफ है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय डिस्ट्रिब्यूटर सतदीप साहा जो कि बांग्लादेश में फिल्म को लॉन्च करवाले वाले शख्स हैं, उन्होंने बताया कि पठान ने बांग्लादेश में हॉलीवुड फिल्म Ant-Man And The Wasp: Quantumania और Guardians Of The Galaxy Vol. 3 को भी कमाई के मामले में मात दे दी है।

पठान की बॉक्स ऑफिस पर कुल कमाई

साहा ने कहा, "हमने पठान को 41 सिनेमाघरों में रिलीज किया था। ओपनिंग जोरदार रही और इस साल की सबसे बड़ी ओपनिंग पाने वाली फिल्मों में शुमार हो गई है।" बता दें कि पठान ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ और सिर्फ भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ रुपये से ज्यादा का बिजनेस करने में कामयाब रही थी। फिल्म में शाहरुख खान ने एक RAW एजेंट का किरदार निभाया है और उनके साथ दीपिका, जॉन जैसे सितारे भी नजर आए हैं।

फाइटर, जवान और टाइगर-3 का इंतजार

यह फिल्म आदित्य चोपड़ा के YRF प्रोडक्शन हाउस के बेहद लोकप्रिय स्पाय यूनिवर्स का हिस्सा बनी है और अब सिद्धार्थ चोपड़ा अपनी अपकमिंग फिल्म 'फाइटर' पर फोकस कर रहे हैं जिसमें ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण अहम किरदार निभाते नजर आएंगे। इस फिल्म में अनिल कपूर भी होंगे लेकिन तीनों के किरदार और उनके लुक्स अभी तक रिवील नहीं किए गए हैं। बात करें शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्मों की तो वह जल्द ही 'जवान' और 'टाइगर-3' जैसी फिल्मों में नजर आएंगे।