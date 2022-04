शाहरुख खान के घर 'मन्नत' पहुंचे सलमान- अक्षय कुमार और सैफ अली खान! जानें वजह

शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के साथ अक्षय कुमार (Akshay Kumar), सैफ अली खान और सलमान खान ने दुबई के संस्कृति मंत्री और अल-उलास के शाही आयोग के गवर्नर बदर बिन फरहान अलसौद से मुलाकात की।

हिन्दुस्तान,मुंबई Avinash Singh Sun, 03 Apr 2022 04:16 PM

इस खबर को सुनें