हॉलीवुड फिल्म 'The Girl on the Train' के हिन्दी रीमेक में काम करेंगी परिणीति चोपड़ा

अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) हॉलीवुड की थ्रिलर फिल्म ‘द गर्ल ऑन द ट्रेन’ (The Girl on the Train) के हिन्दी रीमेक में नजर आएंगी। निर्माताओं ने बुधवार को यह जानकारी दी। अभिनेत्री एक नशे की आदी, तलाकशुदा की भूमिका में होंगी जो एक गुमशुदा व्यक्ति की जांच के काम में शामिल होती है। हॉलीवुड की फिल्म में यह भूमिका एमिली ब्लंट ने निभायी है जिन्हें 2016 की फिल्म में बेहतरीन भूमिका के लिए आलोचकों की ओर काफी सराहना मिली थी।

परिणीति ने कहा कि दर्शक इस फिल्म में उन्हें एक अलग अवतार में देखेंगे। उन्होंने एक बयान में कहा कि मैं ऐसी भूमिकाएं करना चाहती हूं जिसमें दर्शकों ने मुझे पहले नहीं देखा हो। इसके लिए मुझे काफी तैयारी और होम वर्क करना होगा। यही वजह है कि ‘द गर्ल ऑन द ट्रेन’ वास्तव में मेरे लिए पसंदीदा है।

यह भूमिका एक शराबी और दुर्व्यवहार की शिकार एक महिला की है और मैंने पहले इस तरह की भूमिका पर्दे पर नही निभाई है। इस फिल्म का नाम अभी तक नहीं तय नहीं किया गया है। फिल्म की कहानी पाउला हॉकिन्स की 2015 में आई किताब पर आधारित है जिसका निर्देशन रिभु दासगुप्ता करेंगे। निर्देशक ने कहा कि वह परिणीति के साथ काम करने को लेकर आशान्वित हैं।

