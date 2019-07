फैन ने पूछा अर्जुन कपूर से कितना प्यार करती हैं आप, तो परिणीति चोपड़ा ने दिया ये जवाब

परिणीति चोपड़ा आज कल अपनी अपकमिंग फिल्म सायना नेहवाल की बायोपिक के लिए बहुत तैयारी कर रही हैं। इसके साथ ही हाल ही में उनकी फिल्म 'जबरिया जोड़ी' का ट्रेलर भी रिलीज हुआ है जिसे काफी पसंद किया जा रहा है। अब हाल ही में परिणीति ने ट्विटर पर अपने फैन्स से बातचीत की और उनके सवालों के जवाब दिए।

परिणीति से इसी सवाल-जवाब वाले सेशन में एक फैन ने उनसे पूछा, आप अर्जुन कपूर से कितना प्यार करती हैं? इस पर परिणीति ने कहा कि अर्जुन हमेशा उनके इंडस्ट्री में पहले दोस्त रहेंगे।

He will always be my first friend in the industry!! @arjunk26 #AskParineeti https://t.co/DycYDKdF5i