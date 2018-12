अपनी शादी की खबरों पर परिणीति चोपड़ा ने तोड़ी चुप्पी, किया ये खुलासा

बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) और हॉलीवुड सिंगर निक जोनास (Nick Jonas) की शादी के बाद अब ये खबर आ रही थी कि परिणीति चोपड़ा भी जल्द शादी कर सकती हैं। खबरें थी कि प्रियंका अपने कथित ब्वॉयफ्रेंड चरित देसाई से शादी कर सकती हैं, लेकिन परिणीति ने इन सभी खबरों को अफवाह बताया है।

परिणीति ने ट्वीट कर लिखा, 'ये केवल अफवाह मात्र है, जिसमें किसी प्रकार की सच्चाई नहीं है। जब मेरी शादी होगी तो मैं खुद आप लोगों को बता दूंगी।'

ABSOLUTELY BASELESS AND UNTRUE!! I will happily announce whenever I am getting married! @MumbaiMirror pic.twitter.com/JJGb61XbGy