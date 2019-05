जानिए,परेश रावल के जन्मदिन पर किसने दिया सबसे बड़ा तोहफा, खुश होकर एक्टर ने किया ट्वीट

बॉलीवुड एक्टर और राजनेता परेश रावल (Paresh Rawal) का आज जन्मदिन है । आप परेश रावल 64 साल के हो गए हैं। परेश रावल के जन्मदिन के अवसर पर उनके करीबी दोस्त, परिवार और उनके फैंस उन्हें सोशल मीडिया पर जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। जन्मदिन की शुभकामनाएं पाने के बाद परेश रावल लगातार ट्वीट पर सभी का धन्यवाद कर रहे हैं। इसी बीच परेश रावल ने एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने खुलासा किया है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने उनके जन्मदिन के अवसर पर उन्हें सबसे बेस्ट बर्थडे गिफ्ट दिया है। परेश रावल के इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया यूजर्स यह जानने के लिए बेताब हो उठे की उन्हें पीएम मोदी से क्या मिला है। अगर आपके भी मन में यह सवाल उठ रहा है तो कृपया इस खबर को एक बार जरूर पढ़ें।

आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद आज यानी 30 मई को नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ समारोह शाम 7 बजे शुरू होगा । खबरों की मानें तो इस समारोह में करीब 6000 लोगों के शामिल होंगे, जिसमें परेश रावल का भी नाम शामिल है। आज पीएम मोदी के दूसरी बार शपथ ग्रहण के अवसर को परेश रावल ने इसे ही अपना सबसे बेस्ट बर्थडे गिफ्ट बताया है। परेश को अपने जन्मदिन से ज्यादा पीएम मोदी के शपथ लेने की खुशी है इस लिए उन्होंने बड़े ही रोचक अंदाज में ट्वीट किया।

Today is a very auspicious and a glorious day as our beloved PM Shri @narendramodi ji is taking oath for the second term . This makes it the biggest happiest n most blessed gift on my Birthday today . 🙏🇮🇳