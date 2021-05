परेश रावल ने शेयर की अपने 'निधन' की सूचना, लिखा- माफी चाहूंगा क्योंकि मैं तो 7 बजे...

कोरोना महामारी के बीच कई सिलेब्रिटीज के निधन की झूठी खबरें उड़ रही हैं। अब परेश रावल ने एक वायरल पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उनको श्रद्धांजलि दी गई है। उन्होंने इस पर मजाकिया कॉमेंट भी किया है। उनके फैन्स भी इस पोस्ट पर उनके मीम शेयर करके मजे ले रहे हैं।

परेश के निधन की अफवाह वायरल

परेश रावल ने पोस्ट शेयर किया है जिसमें उनकी फ्रेम की हुई तस्वीर लगी है। साथ में लिखा है, आज दिनांक 14/05/2021 को सुबह 7: 00 बजे फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा परेश रावल जी की मृत्यु हो गए। साथ में जलते दिए या मोमबत्ती के साथ श्रद्धांजलि दी गई है। इसमें लिखा है, अत्यंत दुख के साथ सूचित किया गया कि फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा परेश रावल जी हमारे बीच नहीं रहे। इस पोस्ट के साथ परेश रावल ने कॉमेंट किया है, गलतफहमी के लिए खेद है क्योंकि मैं 7 बजे के बाद सोया था।

🙏...Sorry for the misunderstanding as I slept past 7am ...! pic.twitter.com/3m7j8J54NF