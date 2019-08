जम्मू कश्मीर: Article 370 को लेकर परेश रावल बोले- आज असली आजादी का दिन

Article 370: गृहमंत्री अमित शाह ने जम्‍मू-कश्‍मीर के लिए सोमवार को ऐतिहासिक बदलाव की पेशकश की। उन्‍होंने यहां से धारा 370 हटाने की सिफारिश की। इस बदलाव को राष्‍ट्रपति की ओर से मंजूरी दे दी गई है। एक तरफ जहां गृहमंत्री की घोषणा के बाद जहां राज्यसभा में विपक्षी पार्टियां पुरजोर विरोध करती दिख रही है तो वहीं सोशल मीडिया में सरकार के इस प्रस्ताव पर एक बड़ा तबका अपनी खुशी जाहिर कर रहा है। इस फैसले को लेकर बॉलीवु़ड सेलिब्रिटी भी अपने विचार साझा कर रहे हैं। इसी बीच भाजपा के पूर्व लोकसभा सांसद और दिग्गज अभिनेता परेश रावल ने इस फैसले का स्वागत करते हुए ट्वीट किया है।

परेश रावल ने ट्विटर पर लिखा कि आप ने बिलकुल मेरे मन की बात कही है। जय हिन्द।

Today is the true and complete independence of our https://t.co/CEekEmALtf in the true sense of the word INDIA becomes ONE !!! jai Hind .