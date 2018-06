'संजू' के First Look के बाद इस रूप में नजर आए परेश रावल, 'उरी' के लिए सर्बिया पहुंचीं यामी गौतम- देखें Photos

बॉलीवुड एक्टर परेश रावल जहां अपकमिंग फिल्म 'संजू' में सुनील दत्त का किरदार निभाते हुए नजर आने वाले है वहीं परेश का एक और लुक सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है लेकिन यह लुक 'संजू' नहीं है बल्कि फिल्म 'उरी' है। इस फिल्म में परेश रावल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का किरदार निभाते नज़र आएंगे। फिल्म का फर्स्ट लुक भी जारी किया गया है। इस लुक में परेश को पहचान पाना मुश्किल है।

इस फिल्म से संबंधित प्रमुख अजित डोभाल के रुप को परेश रावल ने अपने ट्विटर हैंडल से कई फोटो शेयर की है जिसे काफी पसंद किया जा रहा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि आदित्य धर की उरी फिल्म में हमारे हीरो अजित डोभाल की भूमिका निभाने पर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं।

Essaying the role of the respected NSA in my next film -URI, produced by @RonnieScrewvala @RSVPMovies pic.twitter.com/mB9hDokBak