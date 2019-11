Panipat Trailer: ट्विटर पर वायरल हो रहे मीम्स, हंस-हंसकर हो जाएंगे लोटपोट

फिल्म ‘पानीपत’ का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है और लोगों ने इसे देखने के बाद काफी मिक्स्ड रिस्पॉन्स दिया है। कुछ लोगों का मानना है कि ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित होगी तो कुछ का कहना है कि फिल्म में सदाशिव राव भाऊ का किरदार निभा रहे अर्जुन कपूर की एक्टिंग ने उन्हें ज्यादा प्रभावित नहीं किया है।

जैसे ही फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ लोगों ने ट्विटर पर अपनी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दीं। सोशल मीडिया पर अर्जुन कपूर और कृति सेनन को लेकर मीम्स बनाए जा रहे हैं, जिन्हें पढ़कर आप हंस-हंसकर लोट-पोट हो जाएंगे।

फिल्म में एक सीन है जहां कृति सेनन यानी पार्वती बाई अर्जुन कपूर यानी सदाशिव के साथ मैदान में लड़ने के लिए उतरने की जिद्द करती नजर आती हैं। इसमें वे कहती दिखाई दे रही हैं कि ‘सुख में पीछे रहूंगी और दुख में आगे आ जाऊंगी’। इस पर लोगों ने ट्विटर पर कई मीम्स बनाए हैं जहां कृति सेनन के किरदार की तुलना महेन्द्र सिंह धौनी से की है। जिस तरह धौनी टीम इंडिया को हमेशा मुश्किल चीजों से बाहर निकालते आए हैं और अच्छे समय में वे पीछे बैठकर चीजों का आनंद लेते नजर आए हैं। पढ़े सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे मीम्स।

#PanipatTrailer #Panipat Gold Diggers be like : pic.twitter.com/56vGDmsRbD

Kadki on every month end... #PanipatTrailer pic.twitter.com/I5j22I2dC7

आपको बता दें कि अर्जुन कपूर यानी सदाशिव राव के पत्नी का किरदार कृति सेनन पार्वती बाई के रूप में निभा रही हैं। वहीं, अफगानिस्तान के राजा अहमद शाह अब्दाली का किरदार संजय दत्त निभा रहे हैं। ट्रेलर देखने के बाद साफ तौर पर साबित हुआ है कि फिल्म में हिंसक दृश्यों का इस्तेमाल भरपूर मात्रा में हुआ है। ये फिल्म पानीपत के तीसरे युद्ध की कहानी है।

Netflix asking me renue the pack in end of the month.#PanipatTrailer pic.twitter.com/q4OqUk4KAp