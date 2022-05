Panchayat 2: फिर से हंसाने आ रहे हैं फुलेरा पंचायत के लोग, इस दिन रिलीज होगा दूसरा सीजन

अमेजन प्राइम वीडियो की मोस्ट अवेटेड सीरीज 'पंचायत' का दूसरा सीजन रिलीज होने के लिए तैयार है। पंचायत का पहला सीजन हिट हुआ था और अब दूसरा सीजन 20 मई को रिलीज होगा। इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी गई है।

इस खबर को सुनें