पलक तिवारी ने शर्ट के ऊपर पहना क्रॉप टॉप, तो लोगों ने उन्हें दे डाली सही कपड़े पहनने की सलाह

एक्ट्रेस श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी का हाल ही में रिलीज हुआ दूसरा गाना भी हिट हो गया। लेकिन अभी पलक ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई हैं और यूजर्स उन्हें सही कपड़े पहनने की सलाह दे रहे हैं।

