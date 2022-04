मां श्वेता तिवारी को देखा है शादी में दर्द झेलते हुए, तो क्या खुद करती हैं प्यार में विश्वास, जानें पलक ने क्या कहा

पलक तिवारी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कम बात करती हैं, लेकिन अपनी मां के स्ट्रगल और उनको लेकर अपने प्यार को वह खूब बताती रहती हैं। पलक ने फिर अपनी मां के शादी के स्ट्रगल को लेकर बात की है।

इस खबर को सुनें