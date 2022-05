कपड़ों को लेकर ट्रोल होने पर पलक तिवारी ने दिया करारा जवाब, बोलीं- ये लोग कभी खुश...

पलक तिवारी अब किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। उनके दो म्यूजिक एल्बम रिलीज होते ही हिट हुए हैं। लेकिन फिर भी लोग पलक को अक्सर ट्रोल करने लगते हैं। अब उन्होंने सभी को करारा जवाब दिया है।

इस खबर को सुनें