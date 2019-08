Article 370 पर पाकिस्तानी सिंगर आतिफ असलम ने दिया अपना रिएक्शन, लोगों ने ट्रोल कर लगाई क्लास

जम्मू एवं कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत दिए गए विशेष दर्जे को वापस लिए जाने को लेकर भारत सरकार के निर्णय की निंदा करने के लिए पाकिस्तानी गायक आतिफ असलम की लोगों ने जमकर क्लास ली।

आतिफ ने ट्वीट किया था कि, आप सबके साथ कुछ बड़ा साझा करने को लेकर खुशी हो रही है। इंशाल्लाह मैं जल्द ही अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण सफर पर जा रहा हूं। हज के लिए रवाना होने से पहले मैं अपने प्रशंसकों, परिवार और मित्रों से माफी मांगना चाहूंगा। किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए माफी मांगता हूं। कृपया मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।

Happy to share something very big with all of you. Inshallah I’ll be leaving soon for the most important (cont) https://t.co/7lBJRH1K7y — Atif Aslam (@itsaadee) August 6, 2019

इसके साथ ही आतिफ ने यह भी लिखा कि, इसके साथ ही मैं कश्मीरियों के खिलाफ की जा रही हिंसा और अत्याचार की कड़ी निंदा करता हूं। अल्लाह कश्मीर व पूरी दुनिया में मासूमों की जिंदगी पर रहम बख्शे।

आतिफ का यह ट्वीट कुछ सोशल मीडिया यूजर्स को रास नहीं आया और लोगों ने इसे आड़े हाथों ले लिया।

एक यूजर ने उन्हें भारत के आंतरिक मामलों में दखलअंदाजी न करने को कहा।

Kashmir has suffered... — RaFaZ aaDeeZ 🎵 (@Rafaz_aadeez) August 6, 2019

उन्होंने लिखा, आप हज पर जा रहे हैं, हज पर जाएं। कश्मीरियों को कोई सजा नहीं मिल रही, कोई जुल्म नहीं हो रहा। वह भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। आप अपना देश देखें, दूसरे देशों में ताकाझांकी करके चौधरी न बनें।

एक अन्य यूजर ने लिखा, किस तरह का अत्याचार?? क्या आप हमें बता सकते हैं...आपको कश्मीरियों के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वे अब सुरक्षित हाथों में हैं। इस ट्वीट को पढ़ने के बाद, आपने मेरे जैसे कई भारतीय प्रशंसकों को खो दिया है। निराशाजनक।

Have we conveniently blocked what we don’t want to address? This is beyond lines drawn on sand, it’s about innocent lives being lost! Heaven is burning and we silently weep. #Istandwithkashmir #kashmirbleeds — Mahira Khan (@TheMahiraKhan) August 5, 2019

एक ट्विटर यूजर ने हज पर जाने से पहले 'राजनीतिक बयान' देने के लिए उन्हें कोसा।

यूजर ने लिखा, इस तरह के किसी अध्यात्मिक सफर पर जाने से पहले राजनीतिक बयान देना बेहद दुखद है। लगता है कि अब आपको भारतीय फिल्मों में गाना गाने को लंबा टाइम लगेगा।