VIDEO: पाकिस्तानी सीरियल में घुंघराले बालों वाली औरतों को बताया बदसूरत, ट्विटर पर मचा हंगामा

पाकिस्तान के कई सीरियल की काफी चर्चा रही है। हालांकि कुछ सीरियल अपने कंटेंट को लेकर निशाने पर भी आए। इन दिनों ऐसा ही एक पाकिस्तानी सीरियल ‘मैं ऐसी क्यों हूं’ को लेकर सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है। पाकिस्तानी पत्रकार से लेकर सेलिब्रिटीज और यूजर्स ने इसकी आलोचना की है। इस सीरियल में घुंघराले बालों वाली महिला को बदसूरत और उसके लुक्स को लेकर कमेंट किया गया है। सीरियल में नूर जफर खान और सईद जिबरान लीड कलाकार के तौर पर हैं।

वीडियो हुआ वायरल

सीरियल एक्सप्रेस टीवी पर प्रसारित हो रहा है जिसमें एक्टर सईद अपनी पत्नी यानी एक्ट्रेस नूर को घुंघराले बालों की वजह से बदसूरत बता रहे हैं। सीरियल का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें एक्टर कह रहा है, ‘तुम्हारे बाल ओरिजनल हालत में तुम्हें बदसूरत बना देते हैं और मैं कभी किसी बदसूरत लड़की से शादी नहीं करना चाहता था। धोखा हुआ है मेरे साथ। ट्रैप किया है तुमने मुझसे अपनी बदसूरती छुपाकर। 6 साल से पछता रहा हूं मैं। और ऊपर से बदकिस्मती ये है कि मेरी बेटी ने भी तुमसे ये बाल इनहेरेंट कर ली है। तुम्हारी बदसूरती का अक्स उसमें भी मौजूद है। मैं एक बदसूरत बालों वाली लड़की का शौहर और एक ऐसी ही बेटी का बाप हूं। यह सोच-सोचकर मुझे कितनी तकलीफ होती है ये सोचा है तुमने।‘

सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं

वीडियो क्लिप पर ट्विटर पर तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। पाकिस्तानी पत्रकार अब्सा कोमल ने लिखा- ‘गोरी त्वचा को लेकर हमारा ऑब्सेशन पहले ही कम था जो अब हम औरतों को घुंघराले बालों की वजह से शर्मिदा कर रहे हैं।‘

गायिका मीशा शफी लिखती हैं, ‘नहीं, यह नहीं हो सकता।‘

वहीं कई यूजर्स ने औरतों को लेकर बनाए जाने वाले इस तरह के सीरियल पर नाराजगी जाहिर की तो कुछ ने लिखा कि असल में समाज में ऐसा होता है जो कि दिखाया गया है।

