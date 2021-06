पाकिस्तानी सिंगर फरहाद हुमायूं का निधन, आतिफ असलम सहित अन्य सितारे और फैन्स दे रहे श्रद्धांजलि

पाकिस्तानी संगीतकार फरहाद हुमायूं के फैन्स के लिए एक बेहद बुरी खबर सामने आई है। महज 42 वर्ष की उम्र में फरहाद हुमायूं ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। फरहाद हुमायूं के असामयिक निधन के बाद एक ओर जहां फैन्स उन्हें सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर कई सेलेब्स ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी है।

फरहाद हुमायूं के निधन की जानकारी उनके फेसबुक पेज से ही दी गई। फेसबुक पेज पर पोस्ट में लिखा गया, 'बेहतरीन फरहाद हुमायूं आज सुबह सितारों के लिए हमें छोड़ गए। चुनौतियों का सामना करने के लिए..।' इसके आगे पोस्ट में कहा गया, 'फादी वक्त से बहुत आगे थे, भावना और कला दोनों में ही।'

आतिफ ने किया पोस्ट

आलिफ असलम ने अपने फरहाद को श्रद्धांजलि देते हुए ट्विटर पर लिखा, ' धन्यवाद फादी, अच्छा म्यूजिक देने और अच्छे वक्त, और मेरे पहले एल्बम पर काम करने के लिए। दोस्त मैं अपने कोलाब को लेकर रोमांचित था। मैंने लिरिक्स पर काम भी पूरा कर लिया था, लेकिन नहीं पता था कि हम इसे पूरा नहीं कर पाएंगे।'

Thank you, Fadi, for giving us great music, good times & for playing on my 1st album. Buddy, I was thrilled abt r collab - I have finished the lyrics as well but I didn’t know we won’t be able to make it happen.#farhadhumayun #RestInPeace #GoneTooSoon



