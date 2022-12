फिलहाल भारत में रिलीज नहीं होगी पाकिस्तान की सबसे महंगी फिल्म 'द लीजेंड ऑफ मौला जट्ट', जानें फवाद-माहिरा की मूवी के बारे में

ऐप पर पढ़ें

Pakistani film The Legend of Maula Jatt release in India: बीते कुछ वक्त में फवाद खान (Fawad Khan) और माहिरा खान (Mahira Khan) स्टारर पाकिस्तानी फिल्म 'द लीजेंड ऑफ मौला जट्ट' (The Legend of Maula Jatt) ने एक ओर जहां पाकिस्तान में काफी मोटी कमाई की है तो दूसरी ओर वर्ल्डवाइड भी फिल्म खूब चर्चा में रही है। ऐसे में फिल्म 30 दिसंबर को भारत में भी रिलीज होने वाली थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वहीं फिल्म 'द लीजेंड ऑफ मौला जट्ट'की भारत में रिलीज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। फिल्म, उसके कलेक्शन और रिलीज से जुड़ी पूरी बात आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं।

भारत में टल गई रिलीज

भारतीय दर्शक फिलहाल बड़े पर्दे पर फवाद खान और माहिरा खान अभिनीत पाकिस्तानी ब्लॉकबस्टर फिल्म 'द लीजेंड ऑफ मौला जट्ट' नहीं देख पाएंगे। सिनेमाघरों की चेन 'आईनॉक्स' के एक अधिकारी ने बताया कि फिल्म शुक्रवार को रिलीज होनी थी, जिसे संभवत: अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। अधिकारी ने 'पीटीआई-भाषा' से कहा, “वितरकों ने हमें सूचित किया है कि फिल्म की रिलीज टाल दी गई है। दो-तीन दिन पहले हमें यह जानकारी दी गई थी। आगे कोई तारीख हमारे साथ साझा नहीं की गई है।”

क्या है फिल्म का बजट

बता दें कि बिलाल लशारी द्वारा निर्देशित, “द लीजेंड ऑफ मौला जट्ट” 1979 की क्लासिक फिल्म “मौला जट्ट” जैसी है। 13 अक्टूबर को पाकिस्तान में रिलीज हुई यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अब तक सबसे अधिक कमाई करने वाली पाकिस्तानी फिल्म है। फिल्म ने एक करोड़ डॉलर की कमाई की है। पोर्ट्स के मुताबिक ये पाकिस्तान की सबसे महंगी फिल्म भी है, जिसे बनाने में कुल 100 करोड़ (पाकिस्तानी रुपए) का खर्च आया है।

'द लीजेंड ऑफ मौला जट्ट' की स्टारकास्ट

गौरतलब है कि इस फिल्म में फवाद खान और माहिरा खान के साथ ही साथ हुमैमा मलिक, गोहर रशीद, फारिस शफी, अली अजमत, रहीला आगा, बाबर अली, साइमा बलोच, शफकत चीमा, नय्यर एजाज और रेशम भी अहम किरदारों में हैं। जानकारी के मुताबिक 'द लीजेंड ऑफ मौला जट्ट', साल 1979 की कल्ट क्लासिक मौला जट्ट का कथित रीबूट है, जिसे आज भी याद किया जाता है।