स्वरा ने पाकिस्तान को कहा 'असफल राज्य', भड़क गईं पाकिस्तानी एक्ट्रेस उर्वा होकेन

कभी पाकिस्तान के कसीदे कसने वाली स्वरा भास्कर अपनी फिल्म 'वीरे दी वेडिंग' के पाकिस्तान में बैन हो जाने के बाद कुछ खफा-सी हो गई हैं। जी हां, पाकिस्तान के बारे में बात करते हुए उन्होंने उसे 'असफल स्टेट' भी कह दिया। इतान ही नहीं स्वरा ने यह तक कह दिया कि पाकिस्तान को शरिया कानून द्वारा चलाया जाता है। स्वरा द्वारा की गई पाकिस्तान की यह आलोचना सुनकर पाकिस्तानी एक्ट्रेस उर्वा होकेन भड़क गई और स्वरा को करारा जवाब देते हुए उन्होंने पांच-छह ट्वीट एक साथ कर डाले। स्वरा को जवाब देते हुए उर्वा ने लिखा, 'पाकिस्तान वही देश है, जिसे आपने साल 2015 में खुद के द्वारा घूमे गए सभी देशों में सबसे अच्छा देश बताया था। यह मुल्क बीते कुछ सालों में सभी क्षेत्रों में बेहतर ही हुआ है। फिर चाहे वे लोगों के बड़े दिल की बात हो या मेहमानों के स्वागत की।'

Pakistan is the country that you @ReallySwara referred to,in 2015, as the “Best country you have ever visited” and it has only gotten better in the last few years in every aspect along with when it comes to having bigger hearts and welcoming our guests . 1/3 — URWA HOCANE (@VJURWA) June 2, 2018

एक ट्वीट से उर्वा का मन नहीं भरा, तो एक और ट्वीट करते हुए पद्मावत की बात करते हुए उन्होंने लिखा, 'आप महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए काम कर रही हैं लेकिन मुझे लगता है कि आप एक कड़वी शख्सियत बन गई हैं। ये सारी बातें उस देश की नागरिक कर रही हैं, जिसके यहां खुद पद्मावत दैसी फिल्मों पर बैन लगाया गया है। यही नहीं, उर्वा ने कहा कि ये आपको एक जाहिल शख्सियत के रूप में दिखाता है, जो अपने ही बयानों में विरोधाभासी है।' उर्वा के ट्वीट पर अभी तक स्वरा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अब देखना ये है कि उर्वा की बातों का स्वरा भास्कर कुछ जवाब देती हैं या नहीं।

2/3 While you’re on this spree of empowering women,i must say you’ve become a bitter person. And all of this is odd coming from a citizen of a state that bans their own films i.e. #Padmavat so let’s not talk about women empowerment. — URWA HOCANE (@VJURWA) June 2, 2018

3/3 This only reflects on u as an ignorant person who is also quiet contradictory in her own statements. It’s not a failing state for sure but u come across as a “Failing Human Being” !!! @ReallySwara



From the citizen of the Phenomenal Pakistan 🇵🇰 — URWA HOCANE (@VJURWA) June 2, 2018

