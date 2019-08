जम्मू-कश्मीर: Article 370 को लेकर डरीं पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान! ट्वीट करने पर हुई ट्रोल

Jammu And Kashmir : नरेंद्र मोदी सरकार ने एतिहासिक फैसला लिया है। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करने का एलान किया। इस एलान के बाद सदन में कांग्रेस जोरदार हंगामा कर रही है। इस फैसले को सार्वजनिक करने से पहले जम्मू-कश्मीर में सेना की तैनाती बढा दी गई थी। सरकार के इस अहम फैसले के बाद सेलिब्रिटीज रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं। इसी बीच शाहरुख खान फिल्म रईस की एक्ट्रेस माहिरा खान (Mahira Khan) इस फैसले पर चिंता जाहिर करते ट्वीट किया है। माहिरा के इस ट्वीट से फैंस उनके डरे होने की बात करते हुए उन्हें ट्रोल कर रहे हैं।

Have we conveniently blocked what we don’t want to address? This is beyond lines drawn on sand, it’s about innocent lives being lost! Heaven is burning and we silently weep. #Istandwithkashmir #kashmirbleeds

— Mahira Khan (@TheMahiraKhan) August 5, 2019

एक्ट्रेस माहिरा ने अपने ट्विटर हैंडल से लिखा, 'जिस पर हम चर्चा नहीं करना चाहते हैं, उस पर हमें बहुत ही आसानी से खामोश कर दिया गया है। ये रेत पर लकीर खींचने की तरह है...जन्नत जल रही है और हम खामोशी से आंसू बहा रहे हैं।'

Why you disturb... #Kashmir in our #India 👈

माहिरा खान के इस ट्वीट पर लोग खूब कमेंट कर रहे हैं। सोशल मीडिया यूजर माहिरा को ट्वीट करते हुए सवाल कर रहे हैं कि आप क्यों डर हो रही हैं। वहीं एक यूजर ने लिखा कि आप हनुमान चालीसा पढ़िये सब डर भाग जायेगा। एक यूजर ने लिखा है कि माहिरा पहले आप रोटी पर ध्यान दें उसके बाद इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दें।

यहां पढ़ें यूजर्स के कमेंट

Don't you dare to interference in our Kashmir you pakisthanies ...first focus your nan ,roti then open your mouth ..,#KashmirHamaraHai

Roti aur naan ke prices stable karlo pehle.

हनुमान चालीसा पढ़िये सब डर भाग जायेगा😂

What’s burning ... can you smell something in Lahore that we don’t .. errr *shit* 🙄😂

आपको बता दें कि पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान अपने देश के अलावा भारत में भी काफी चर्चा में रहती हैं। उन्होंने बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के साथ फिल्म रईस में मुख्य भूमिका निभाई थी। माहिरा खान के फैंस और फिल्म के दर्शकों ने उनकी एक्टिंग की काफी पसंद भी किया था। ये फिल्म साल 2017 में आई थी।