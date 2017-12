भारत ही नहीं पाकिस्तान में भी दी गई शशि कपूर को श्रद्धांजलि, निकाली गई कैंडल मार्च

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता शशि कपूर को देश से लेकर विदेशों तक में श्रद्धांजलि दी जा रही है। मंगलवार को जहां मुंबई के सांताक्रूज में उन्हें अंतिम विदाई दी गई, वहीं पाकिस्तान में भी उन्हें श्रद्धांजलि देकर याद किया गया। पाकिस्तान के पेशावर में उनके पैतृक घर के बाहर कैंडल मार्च आयोजित कर उन्हें याद किया गया। शशि कपूर के चाहने वाले सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी हैं।

Peshawar owns Shashi Kapoor too: People from all walks of life gathered at his haveli at Dahki Nalbandi, Qissa Khawani Bazaar, Peshawar.

Photo by @rifatorakzai pic.twitter.com/2Z0X0Qvo03