ऋषि कपूर से मिलने न्यूयॉर्क पहुंची पाकिस्तानी एक्ट्रेस मावरा होकेन, एक्टर ने खास अंदाज में किया खुलासा

ऋषि कपूर पिछले 8 महीने से न्यूयॉर्क में कैंसर का इलाज करवा रहे हैं। इस दौरान उनकी पत्नी नीतू कपूर भी उनके साथ मौजूद हैं। इस अभिनेता से मिलने और उनका हाल-चाल लेने के लिए अक्सर बॉलीवुड सितारें न्यूयॉर्क जाते हैं। नीतू कपूर खुद अपने इंस्टाग्राम पर ऋषि कपूर से मिलने आए सितारों के साथ तस्वीरें शेयर करती हैं। अब इसी बीच ऋषि कपूर से मिलने और उनका हाल पूछने के लिए पाकिस्तानी एक्ट्रेस मावरा होकेन भी ऋषि कपूर से मिलने अमेरिका पहुंची हैं। इस बात की जानकारी खुद ऋषि कपूर ने दी है।

दरअसल, सोशल मीडिया पर ऋषि कपूर की एक फैन ने उनकी फोटो शेयर की और पूछा कि ऋषि कपूर ये महिला कौन है। मुझे भी सेल्फी चाहिए। इस पर ऋषि कपूर ने लिखा- ये पाकिस्तान की फेमस एक्टर मावरा होकेन हैं। उनके साथ उनकी दोस्त खातिजा हैं...दोनों से मिलकर अच्छा लगा।

She is the famous actor from Pakistan,Mawra Hocane (left) and her friend Khatija. Sweet of them to visit us https://t.co/YM1tztOyQ6 — Rishi Kapoor (@chintskap) June 14, 2019

सोशल मीडिया पर सामने आई फोटो में आप देख सकते हैं कि ऋषि कपूर के साथ ब्लैक आउटफिट में मावरा होकेन मुस्काराती हुईं नजर आ रही हैं। वहीं ऋषि भी काफी खुश लग रहे हैं। आपको बता दें कि बता दें कि मावरा होकेन सनम तेरी कसम में काम कर चुकीं हैं। इसके अलावा वह पाकिस्तान के कई टीवी सीरियल्स में काम किया है। मावरा होकेन ने साल 2018 में फिल्म जवानी फिर नहीं आनी 2 से पाकिस्तानी फिल्मों में डेब्यू किया है।

At the restaurant “Perrine”NYC. My compliments to Rashmi and The Taj group- Hotel The Pierre New York https://t.co/naEHoYTKfZ — Rishi Kapoor (@chintskap) June 14, 2019

आपको बता दें कि इससे पहले ऋषि की एक और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। इस वीडियों में ऋषि कपूर डिनर डेट को एन्जॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को लेखिका रश्मि उदय सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर भी पोस्ट की है। इस वीडियो में ऋषि कपूर के साथ नीतू कपूर बेटी रिद्धिमा साहानी और ऋषि-नीतू की पोती हैं। एक वीडियों में यह अभिनेता अपना डिनर एन्जॉय करते हुए दिख रहा है तो वही दूसरे वीडियों में नीतू कपूर अपनी बेटी रिद्धिमा पर प्यार बरसाती हुई नजर आ रही है।