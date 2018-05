बॉलीवुड एक्ट्रेस गीता कपूर ने दुनिया को कहा अलविदा, वृद्धाआश्रम में हुई मौत

फिल्म पाकीजा में राजकुमार की दूसरी पत्नी का किरदार निभाने वाली गीता कपूर ने शनिवार की सुबह दुनिया को अलविदा कह दिया। बताया जा रहा है कि उन्होंने सुबह 9 बजे वृद्धाआश्रम में आखिरी सांस ली। उनकी मौती की खबर की पुष्टि प्रोड्यूसर अशोक पंडित ने अपने ट्वीटर हैंडल पर की है। उन्होंने गीता कपूर का एक वीडियो अपलोड किया है, जिसमें उनका शव नजर आ रहा है। इतना ही नहीं अशोक पंडित ने गीता की मौत की खबर देते हुए ट्वीट भी किया है। उन्होंने लिखा, '57 साल की गीता कपूर के पार्थिव शव के पास खड़ा हूं, जिन्हें एक साल पहले उनके बच्चे एसआरवी असपताल में छोड़ कर चले गए थे। ओल्ड एज होम में उन्होंने आज अपनी आखिरी सांस ली। हमने उनका काफी ख्याल रखने की कोशिश की, लेकिन बेटे और बेटी का इंतजार उन्हें दिन प्रतिदन कमजोर बना रहा था।'

After reports of being abandoned last year, Pakeezah actress Geeta Kapoor passes away https://t.co/azpZ6Rnfhx