भंसाली को राहतः नाम बदलकर रिलीज हो सकती है पद्मावती, सेंसर बोर्ड से मिली मंजूरी!

पद्मावती विवाद पर अब नया मोड़ आ गया है। दरअसल, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म को U/A सर्टिफिकेट मिल गया है। हालांकि कुछ बदलाव करने की भी बात सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म के टाइटल को बदलने की मांग की है। इसके साथ ही फिल्म का गाना 'घूमर' में भी कुछ बदलाव की बात कही जा रही है।

Central Board of Film Certification had examining committee meeting on 28 Dec to review #Padmavati & decided to give it UA certificate along with some modifications & likely change of the title to Padmavat. Certificate to be issued once required & agreed modifications are made. pic.twitter.com/tiFIW2gDGD