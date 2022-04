Paatal Lok 2 के लिए जयदीप अहलावत को मिलेगी इतनी फीस! एक झटके में 50 गुना बढ़ी 'हाथीराम की सैलरी'?

Paatal Lok 2 Jaideep Ahlawat Fees: एक करीबी सूत्र ने बताया है कि जयदीप अहलावत को 'पाताल लोक' सीजन 1 में हाथीराम के रोल के लिए 40 लाख रुपये फीस दी गई थी लेकिन सीजन 2 के लिए उन्हें 50 गुना ज्यादा फीस..

इस खबर को सुनें