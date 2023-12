ऐप पर पढ़ें

हॉरर फिल्मों की बात होती है तो नन, द कॉन्ज्यूरिंग और एनाबेल सहित अन्य हॉलीवुड फिल्मों का नाम याद आता है। अगर आपको भी हॉरर फिल्मों का शौक है तो केवल हॉलीवुड ही नहीं कई कोरियन सीरीज आप अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। इन सीरीज को देखते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। खासकर जॉम्बीज पर बनीं सीरीज का एक-एक सीन दिल की धड़कनें बढ़ा देता है। के-ड्रामा की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इन सीरीज को वीकेंड पर बिंज वॉच कर सकते हैं।

ऑल ऑफ अस आर डेड (All of Us Are Dead)

नेटफ्लिक्स पर यह मोस्ट वॉच कोरियन सीरीज में से है। एक स्कूल के स्टूडेंड्स जॉम्बीज से बचने के लिए संघर्ष करते हैं। वेब सीरीज 28 जनवरी 2022 को रिलीज हुई थी। शुरुआती 30 दिन में इसे 474 मिलियन घंटों का व्यूज मिल चुका था।

हेलबाउंड (Hellbound)

नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम की गई हेलबाउंड के दो सीजन आ चुके हैं। यह सीरीज भविष्य की कहानी पर बनी है जिसमें दिखाया गया है कि लोगों को नर्क में भेजने के लिए कुछ सुपरनैचुरल लोग प्रकट होते हैं।

स्वीट होम (Sweet Home)

सीरीज में हॉरर के साथ थ्रिलर का कॉम्बीनेशन देखने को मिलता है। एक कार दुर्घटना के बाद चा ह्यून-सू अनाथ हो जाता है। वह अकेला हो गया है। अपनी जान लेने के लिए वह एक अपार्टमेंट में जाता है जहां अजीबो-गरीब चीजें होती हैं और उसका प्लान बदल जाता है। मनुष्य बिना किसी स्पष्ट वजह के राक्षसों में बदल जाते हैं। ऐसे में ह्यून-सू अब अन्य लोगों के साथ जीवित रहने के लिए लड़ता है। इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।

Goedam

नेटफ्लिक्स की इस सीरीज में कुल 8 एपिसोड हैं। हर एपिसोड अलग-अलग किरदारों और नई कहानी के साथ है। सीरीज में दिखाया जाता है कि जब रात होता है तो शहर पर कोई डरावनी परछाई और आत्माएं जीवित हो उठती हैं।

किंगडम (Kingdam)

राजकुमार ली चांग को एक रहस्यमय बीमारी हो गई है। राजकुमार और उनके गार्ड इलाज की उम्मीद लिए क्लिनिक के लिए निकलते हैं लेकिन जब वे पहुंचते हैं तो देखते हैं वहां अनगिनत शव हैं जो सड़ने लगे हैं। वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर है।