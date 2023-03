Oscars 2023: ऑस्कर्स में छाया भारत, नाटू-नाटू के अलावा शॉर्ट फिल्म एलिफेंट व्हिस्परर्स ने भी जीता खिताब

ऐप पर पढ़ें

95th Academy Awards: ऑस्कर्स 2023 कई मायनों में भारत के लिए खास रहा। न सिर्फ दीपिका पादुकोण पहली बार बतौर प्रिजेंटर ऑस्कर्स में पहुंची बल्कि एसएस राजामौली की फिल्म 'RRR' के गाने 'नाटू नाटू' को बेस्ट ऑरिजनल सॉन्ग कैटेगरी में अवॉर्ड मिला। The Elephant Whisperers को Best Documentary (Short Subject) कैटेगरी में ऑस्कर अवॉर्ड मिला। वहीं राजामौली ने दुनिया को दिखा दिया कि हिंदुस्तान किसी के कम नहीं है।

क्या है RRR और TEW की कहानी?

बात करें Kartiki Gonsalves के निर्देशन में बनी फिल्म 'द एलीफेंट व्हिस्परर्स' की कहानी एक कपल के बारे में है जो एक हाथी के बच्चे को अपने बेटे की तरह पालते हैं। वहीं RRR दो देशभक्तों की कहानी है जो अपने ही अंदाज में आजादी की लड़ाई लड़ते हैं और फिर किस्मत उन्हें मिला देती है।

नाटू नाटू को मिला ऑस्कर में स्टैंडिंग ओवेशन

भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म All That Breathes को भी Best Documentary Feature कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था। हालांकि इनमें से किसी को अवॉर्ड नहीं मिला। हालांकि RRR के गाने 'नाटू नाटू' ने ऑस्कर्स में सभी का दिल जीत लिया। इस परफॉर्मेंस के बाद ऑडिटोरियम में बैठी ऑडियंस ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया। जानिए किस कैटेगरी में किसने मारी बाजी?

एमएम कीरावानी की ऑस्कर स्पीच वायरल

RRR के सॉन्ग 'नाटू नाटू' के लिए अवॉर्ड लेने एमएम कीरावानी और चंद्राबोस एक साथ पहुंचे। स्टेज पर आकर कीरावानी ने कहा- मैं कारपेंटरों की आवाज सुन सुनकर बड़ा हुआ हूं और आज मैं यहां पर ऑस्कर के साथ खड़ा हुआ हूं। उन्होंने अपने गंजे सिर पर हाथ फेरा और गाना गाना शुरू कर दिया। "मेरे दिल में हमेशा से बस एक ही ख्वाहिश थी, और यही ख्वाहिश राजामौली और उनके परिवार की थी। हर भारतीय का गर्व RRR को जीतना चाहिए।"

दीपिका पादुकोण ने स्पीच में कह दी बड़ी बात

प्रिजेंटर दीपिका पादुकोण जब स्टेज पर पहुंचीं तो उन्होंने बताया कि RRR के गाने 'नाटू नाटू' ने पूरी दुनिया में धूम मचा दी है। दीपिका पादुकोण ने कहा कि अगर आपने अभी भी यह गाना सुना नहीं है तो तैयार हो जाइए। इसके बाद स्टेज पर नाटू नाटू की डांस परफॉर्मेंस हुई। दीपिका पादुकोण की स्पीच के दौरान कई बार जोरदार तालियां बजीं और हूटिंग हुई। जब कीरावानी ने अपनी स्पीच दी तो दीपिका इमोशनल होती नजर आईं।

बेस्ट पिक्चर

विनर- एव्रीथिंग एव्रीव्हेयर ऑल एट वन्स (Everything Everywhere All at Once)

बेस्ट एक्टर

विनर- ब्रेंडेन फ्रेसर (The Whale)

बेस्ट एक्ट्रेस

विनर- मिशेल यीओ (Everything Everywhere All at Once)

बेस्ट डायरेक्टर

विनर- डेनियल नॉन और डैनियल शिनेर्ट (Everything Everywhere All at Once)

बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर

विनर - की हू क्वान (Everything Everywhere All at Once)

बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस

विनर - जैमी ली कर्टिस (Everything Everywhere All at Once)

इंटरनेशनल फिल्म

विनर- ऑल क्वायट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट (जर्मनी)

बेस्ट एनिमेटेड फीचर

विनर- Guillermo del Toro's Pinocchio

बेस्ट ऑरिजनल स्क्रीनप्ले

विनर- एव्रीथिंग एव्रीव्हेयर ऑल एट वन्स

एडैप्टेड स्क्रीनप्ले

विनर- वुमेन टॉकिंग

विजुअल इफैक्ट्स

विनर- अवतार : द वे ऑफ वाटर

ऑरिजनल स्कोर

विनर- वोकर बर्टलमैन : All Quiet on the Western Front

ऑरिजनल सॉन्ग

विनर - नाटू नाटू (RRR)

डॉक्यूमेंट्री फीचर

विनर- Navalny

डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट

विनर- द एलीफेंट व्हिस्परर्स

सिनेमैटोग्राफी

विनर- जेम्स फ्रेंड (All Quiet on the Western Front)

कॉस्ट्यूम डिजाइन

विनर- ब्लैंक पैंथर - वकांडा फॉरेवर

एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म

विनर- द बॉय, द मोल, द फॉक्स एंड द हॉर्स

लाइव एक्शन शॉर्ट

विनर- एन आइरिश गुडबाय

फिल्म एडिटिंग

विनर- एव्रीथिंग एव्रीव्हेयर ऑल एट वन्स

साउंड

विनर- टॉप गन मैवरिक

प्रोडक्शन डिजाइन

विनर- All Quiet on the Western Front

मेकअप एंड हेयरस्टाइल

विनर- द व्हेल