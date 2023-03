Oscars 2023: ‘नाटू नाटू’ पर एक्ट्रेस की परफॉर्मेंस, दीपिका पादुकोण होंगी प्रेजेंटर; इस साल खास है ऑस्कर

ऐप पर पढ़ें

ऑस्कर 2023 के ऐलान होने में बस कुछ ही घंटे बचे हैं। 13 मार्च की सुबह 5.30 बजे भारत में ऑस्कर का प्रसारण देखा जा सकता है। पूरे देश की निगाहें एसएस राजामौली की फिल्म ‘आरआरआर‘ पर है। फिल्म का 'नाटू नाटू' गाना ओरिजनल सॉन्ग कैटिगरी में नॉमिनेटेड है। यह गाना इससे पहले भी कई प्रतिष्ठित अवॉर्ड शोज में धूम मचा चुका है जिसके बाद अब ऑस्कर को लेकर भी उम्मीद की जा रही है। एसएस राजामौली के साथ फिल्म की स्टारकास्ट जूनियर एनटीआर और राम चरण पहले ही अमेरिका के लॉस एंजेलिस पहुंच चुके हैं, जहां अवॉर्ड सेरेमनी का आयोजन है। ऑस्कर 2023 इस साल कई वजहों से भारत के लिए काफी खास है।

2 डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर नॉमिनेशन

‘आरआरआर‘ के अलावा भारत की दो डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर नॉमिनेशन में जगह मिली है। ये दो डॉक्यूमेंट्री All That Breathes और The Elephant Whisperers हैं। All That Breathes बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म कैटिगरी में नॉमिनेट हुई है जिसके डायरेक्टर शॉनक सेन हैं। दूसरी डॉक्यूमेंटी को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट कैटेगरी में नॉमिशन मिला है। इसे गुनीत मोंगा और कार्तिकी ने डायरेक्ट किया है।



‘नाटू-नाटू‘ गाने पर परफॉर्मेंस

अमेरिकी एक्ट्रेस लॉरेन गॉटलिब ऑस्कर में ‘नाटू-नाटू‘ गाने पर परफॉर्म करेंगी। उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, ‘स्पेशल न्यूज, मैं ऑस्कर में नाटू नाटू पर परफॉर्म कर रही हूं। मैं दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हूं जिसे लेकर मैं उत्साहित हूं। मुझे शुभकामनाएं दीजिए।‘

प्रेंजेटर होंगी दीपिका

दीपिका पादुकोण ऑस्कर 2023 में प्रेजेंटर होंगी। दीपिका ने सोशल मीडिया पर फैन्स के साथ ये जानकारी शेयर की थी। बीते दिन वह ऑस्कर में हिस्सा लेने के लिए मुंबई से अमेरिका के लिए रवाना हुई थीं।

प्रियंका ने प्री-इवेंट किया होस्ट

देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा पिछले दो साल से ऑस्कर से पहले साउथ एशियन एक्सीलेंस होस्ट करती आ रही हैं। इस बार उनके खास मेहमान राम चरण थे। प्रियंका और राम चरण को साथ देखकर फैन्स को उनकी फिल्म ‘जंजीर‘ की याद आ गई जिसमें उन्होंने काम किया था। ऑस्कर 2023 के बाद प्रियंका चोपड़ा एक पार्टी होस्ट करेंगी। प्रियंका अपने साथी दोस्तों को इनवाइट करेंगी। इसमें दीपिका पादुकोण शामिल हो सकती हैं।